Napoli-Liverpool, i convocati di Spalletti: la notizia su Osimhen e Lozano

Il Napoli ha diramato la lista dei propri convocati in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool. L’annuncio è di qualche minuto fa attraverso i canali social della squadra partenopea. La sorpresa nel Napoli è la presenza di Osimhen e Lozano, entrambi hanno avuto alcuni problemi prima del match. Non è la prima volta che le due squadre si incontrano nella fase a giorni della Champions League.

Osimhen Napoli (Getty Images)

L’ultima occasione che i Red’s sono venuti al San Paolo nella stagione 2018/19, quando in panchina sedeva ancora Carlo Ancelotti. Lo scorso incontro tra le mura napoletane terminò 1-0 in favore dei padroni di casa. Questa sera alle 20.45 andrà in scena la prima partita della nuova fase a gironi della Champions League. Ecco i convocati del Napoli:



IDASIAK Hubert

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni