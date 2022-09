Spalletti contro Klopp: le probabili scelte dei due tecnici per Napoli-Liverpool

Si parte da stasera per la nuova avventura in Champions League del Napoli, competizione alla quale non partecipava da due anni. Nuova avventura appunto, ma vecchi rivali. Nel Gruppo A in cui è stato sorteggiato, infatti, il Napoli incontra nuovamente il Liverpool, per la terza volta di fila nella fase a gironi. La partita avrà luogo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00.

I probabili undici di Spalletti

Per questo match contro la formazione inglese, il tecnico Luciano Spalletti parte dal classico 4-3-3, più volte riproposto in questo avvio di stagione. I dubbi sulle condizioni di Victor Osimhen, che ha accusato un risentimento dopo Lazio-Napoli nell’allenamento di lunedì, lo pongono in ballottaggio con Giacomo Raspadori, preferito a Giovanni Simeone.

FOTO: Getty Images, Spalletti

In bilico c’è anche il posto di Hirving Lozano, sempre in ballottaggio con Matteo Politano ed uscito per infortunio dal campo nel corso dell’ultima partita di campionato. Il messicano ha recuperato completamente dal colpo al volto subito nel match ed è a disposizione di Luciano Spalletti.

La formazione con cui con molta probabilità scenderà in campo il Napoli parte da Alex Meret in porta, ormai confermato tra i pali degli azzurri, e i classici Di Lorenzo, Rrhamani, Kim e Mario Rui a completare la difesa. Il centrocampo a tre sarà affidato ad Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre l’attacco sarà probabilmente competenza di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

La probabile formazione dei Reds

Due dubbi anche per Jurgen Klopp, che conferma il 4-3-3 con Alisson a difendere i pali e Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson, in ballottaggio con Tsimikas ma in vantaggio, in difesa. Elliott, Fabinho e Milner a centrocampo per il Liverpool e Salah, Firmino e Luis Diaz per la fase offensiva. Proprio Firmino è in dubbio per il ballottaggio con Nunez, ma sembra essere il favorito.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp