Benitez pazzo di Kvaratskhelia: “È il migliore in Italia”

Rafa Benitez, ex allenatore di Liverpool e Napoli, ha scritto un editoriale per il Times per presentare la sfida di questa sera. L’allenatore spagnolo ha espresso parole molto positive sul nuovo acquisto Kvaratskhelia e su Luciano Spalletti, attuale tecnico dei partenopei.

“Ha molta esperienza, un’idea precisa della squadra e convinzione ferrea nei suoi metodi: sa sempre quello che deve fare. I pericoli per il Liverpool sono ovunque, dal terzino destro Giovanni Di Lorenzo che spinge come Alexander-Arnold all’esterno avanzato, Lozano o Politano,che gioca con ritmo. Sarebbe ovviamente un vantaggio per il Liverpool se il Napoli non dovesse avere Osimhen, ma Spalletti ha giocatori che possono avere un impatto sulla squadra, anche partendo dalla panchina.”

Kvaratskhelia Napoli (Getty Images)

Benitez pazzo di Kvaratskhelia: le parole

Rafa Benitez, poi, si è soffermato sulle qualità di Khvicha Kvaratskhelia. Il tecnico spagnolo ha usato solo parole d’elogio per il giovanissimo talento georgiano.

“È il pericolo numero 1 per il Liverpool. Molti ancora non lo conoscono, ma Khvicha Kvaratskhelia è probabilmente il miglior giocatore in Italia in questo momento. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 partite, compreso quello decisivo nell’ultimo match con la Lazio.

Ha solo 21 anni, ma è un talento eccellente e il fatto che stia facendo cosi bene così presto in Italia sottolinea la sua mentalità. Il Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel reclutare talenti: quando c’ero io abbiamo preso Gonzalo Higuaín, Jorginho, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Raúl Albiol e José Callejón che hanno permesso alla squadra di crescere. Sta facendo lo stesso con Kvaratskhelia”.