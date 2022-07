Da poche settimane Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea. Ad accoglierlo è stato il suo ex compagno di squadra al Napoli, Jorginho. Il regista italo-brasiliano ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, svelando dei retroscena circa l’approdo del difensore franco-senegalese alla squadra londinese.

Ecco di seguito le sue parole:

“Credo che quello di Koulibaly sia stato un acquisto molto positivo per il club. Non è solo un giocatore forte, questo lo sappiamo tutti, ma ci aiuterà non solo in campo ma anche negli spogliatoi“, ha spiegato Jorginho con estrema sincerità. Dalle parole del centrocampista si nota il grande feeling e l’amicizia che li lega: “Ci darà una grossa mano per la persona che è. Si tratta di un ragazzo davvero eccezionale”.

Jorginho si è rivelato una parte importante nella trattativa che ha portato il senegalese al Chelsea: “Durante la trattativa, quando non si sapeva se sarebbe venuto a Londra o meno, gli ho scritto un paio di volte e l’ho chiamato per provare a convincerlo. Gli ho detto che volevo giocare di nuovo insieme, abbiamo scherzato un po’. Stavo davvero sperando che si concretizzasse la trattativa e sono molto felice che sia successo”.

FERNANDO GRAZIANO