Spalletti carica Napoli: “L’urlo ‘The Champions’ lo sentiranno fino ad Anfield”

Manca sempre meno alla prima giornata di Champions League che vedrà gli azzurri sfidare i Reds di Klopp. Una grande sfida per celebrare il ritorno del Napoli nella competizione più prestigiosa di Europa.

In città si respira già un’aria elettrica e i tifosi partenopei fremono nell’attesa di vedere i proprio beniamini e di, finalmente, poter tornare ad urlare a squarciagola “The Champions”.

Tifosi Napoli (Getty Images)

L’urlo del Maradona ormai famoso in tutto il mondo ed emulato (più o meno con scarsi risultati) in tutta Europa è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del tifo azzurro. Lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa di oggi ha voluto soffermarsi sul calore dei tifosi. Queste le sue parole:

“Maradona strapieno? “Noi conosciamo bene la passione dei nostri sportivi, e in questa partita si può fare anche un paragone tra il pubblico. Ma domani sera l’urlo “The Champions” lo sentiranno fino ad Anfield. Domani il popolo napoletano farà capire quanto ama questa squadra. E chi viene qui è obbligato a recepire questo messaggio di affetto, perché te lo iniettano senza che tu possa fare niente. E domani sarà bello poi tenere polmoni carichi per respirare quando loro ci metteranno in difficoltà”.

Lorenzo Golino