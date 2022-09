Home » Copertina Calcio Napoli » LIVE – Spalletti: “La Champions è come il Luna Park. Osimhen? Domani ultimo test. Non firmo per il pareggio”

Alla vigilia di Napoli-Liverpool, Luciano Spalletti ha presentato la prima sfida di Champions League in conferenza stampa. Il tecnico azzurro, questa mattina non ha condotto l’allenamento di rifinitura perché nella notte ha subìto un interevento alla clavicola a Milano e solo in mattinata è tornato a Napoli.

“Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola, quando è successo l’incidente ho avvisato i nostri dottori all’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande a fare accertamenti: mi hanno fatto le radiografie e abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Tramite il dottor Canonico ed il dottor De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per i problemi alla spalla, il dottor Castagna. Mi ha messo a disposizione il primario di Traumatologia all’Humanitas a Milano, sono stati gentilissimi. Ho fatto accertamenti e sono arrivato alle 4 di mattina a Milano: poi alle 11.30 mi hanno trovato uno spazio per operarmi. Sono uscito alle 15, dimesso alle 19 di ieri e tramite un amico sono riuscito a tornare a Castel Volturno, stanotte alle 3.30. Ho saltato solo l’allenamento di ieri. Volevo ringraziare anche la talpa del Konami Training Center che ha diffuso la notizia”.

Infortunio? “Dovrò portare il tutore per un mesetto. Mi hanno messo 7 viti e dovrò seguire tutto il percorso riabilitativo“.

Emozione di tornare in Champions? “Per me è come tornare al Luna Park. Sarà bello sentire le musiche dentro lo spogliatoio e quelle fuori. Si sentiranno le urla degli altri e dei nostri. Ai calciatori brilleranno gli occhi. Questo sarà un premio per la grande stagione dell’anno scorso. In Champions League una palla morta riprende vita in un attimo e decide la partita“.

Lozano e Osimhen? “Lozano è a disposizione, si è allenato bene. Osimhen non si è allenato ieri, oggi si è allenato sul campo e domani mattina vediamo come proseguirà. Domani proverà a calciare e a fare qualcosa di più forte e se la risposta sarà positiva come quella di stamattina, potrà giocare“.

Difficoltà Liverpool? “Ci sono delle differenze sostanziali: quando ti sembra di aver svolto tutti i compiti alla perfezione, poi questi calciatori ti mettono in difficoltà tirando fuori dal cilindro giocate importanti. Devi sempre essere acceso al massimo, anche fuori dal campo. L’anticipazione di qualsiasi azione diventa fondamentale. Nessuno di noi conosceva la reazione di questa squadra dopo il passaggio a vuoto contro il Lecce: ma ce l’hanno fatto vedere. Questi calciatori sono una squadra che farà innamorare di nuovo il Diego Armando Maradona. Hanno una passione sfrenata per il gioco del pallone, per la squadra e per tutti i compagni”.

Firmerebbe per un pareggio? “No! Significherebbe andare a limitare quanto fatto in una grande partita, contro una squadra complicata e un allenatore forte. Torniamo in Champions e troviamo una squadra fortissima. Daremo il massimo per fare una prestazione all’altezza. Non andiamo in campo per raccogliere complimenti ma per provare a vincere la partita”.

Cosa può dare ancora Kvaratskhelia? “L’ho sostituito a Roma perché ormai nel calcio è cosa normale. A volte con le 5 sostituzioni si lasciano fuori i calciatori più bravi per poi farli entrare dopo e risolvere la partita. A me sembra in condizione perfetta, poi il Napoli ha anche tanti altri calciatori. Io sono contento di lui come calciatore ma anche e sopratttutto come ragazzo”.