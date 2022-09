Liverpool, nuovo avviso shock ai tifosi: “Se visitate Napoli potrebbero rapinarvi o aggredirvi”

Continuano, imperterriti, gli “attacchi” mediatici, nemmeno tanto velati, del Liverpool verso la città di Napoli. Sui propri canali social, il club inglese sta provando a fare informazione per la sicurezza dei propri tifosi che sono in trasferta a Napoli per la prima uscita stagionale in Champions League contro il club azzurro.

Già qualche giorno fa era arrivato l’avviso ufficiale da parte dei Reds, che avvertivano i tifosi della “pericolosità” della città partenopea e chiedevano di prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare collutazioni con i tifosi del Napoli.

Liverpool Napoli (Getty Images)

Liverpool, nuovo tweet ‘contro’ Napoli: “Attenzione alle aggressioni”

E qualche minuto fa è arrivato l’ennesimo tweet di “richiesta” all’estrema attenzione ai propri tifosi da parte dell’account ufficiale “Liverpool Help”.

“I fan non dovrebbero radunarsi nelle aree pubbliche e dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall’area portuale della città. Ti consigliamo vivamente di evitare il centro città. Se hai scelto di visitare, fai attenzione che potresti essere preso di mira per furto, rapina o aggressione”.