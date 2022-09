Napoli-Liverpool, ‘strano’ avviso ai tifosi inglesi: “Non fatelo da soli!”

Mercoledì sera il Napoli tornerà protagonista in Champions League dopo due anni di Europa League. La prima giornata è già il richiamo ad una delle grandissimi “notti magiche” delle ultime stagioni dei partenopei: al ‘Maradona‘ arriva il Liverpool di Jurgen Klopp.

Stadio Maradona

Avviso ai tifosi del Liverpool: “Non fatelo da soli a Napoli”

Il Liverpool, sul proprio sito ufficiale, ha consigliato ai propri tifosi di non girare in solitaria nel giorno della partita contro il Napoli, per proteggere la propria incolumità e creare disordini.

“Nell’interesse dell’incolumità personale, si consiglia vivamente ai tifosi di NON recarsi allo stadio da soli.

Apprezziamo il fatto che alcuni fan vogliano fare di questo viaggio un’occasione. Invitiamo comunque i tifosi a non girare per la città da soli o a non indossare i colori del club durante la loro permanenza a Napoli. Si consiglia di NON indossare le cinture allo stadio per evitare che vengano confiscate se la fibbia è ritenuta fuori misura dalle autorità italiane. Si prega di notare che se si desidera indossare una cintura, tutte le cinture verranno controllate all’ingresso dello stadio e quelle che si ritiene abbiano una fibbia di grandi dimensioni verranno confiscate”.