Insigne: “Rimpianto Scudetto! Ho una speranza per il nuovo Napoli”

Lorenzo Insigne ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura al Toronto. Trasferitosi in Canada dopo la fine dell’esperienza in maglia azzurra, è diventato in poco tempo uno degli idoli della tifoseria canadese.

Durante un intervista ai microfoni di DAZN, l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato della scorsa stagione, l’ultima all’ombra del Vesuvio prima di approdare al Toronto F.C questo luglio.

(Photo by Vaughn Ridley/Getty Images)

Insigne: “Spero che il Napoli vincerà lo Scudetto”

Durante l’intervista Insigne è stato interrogato sulle sue esperienze con i suoi ex allenatori. Ecco le parole dell’ex capitano azzurro:

“Il rimpianto più grande è che non siamo riusciti a vincere lo Scudetto dato che ci siamo andati vicini sia con Sarri che con Spalletti. Anche se non sono più a Napoli spero un giorno di poter vedere gli azzurri vincere il tricolore, lo meritano”.

Insigne ha giocato nel Napoli dal 2012 al 2022 scendendo in campo in oltre 366 occasioni e mettendo in repertorio 96 gol. Da quando è arrivato a Toronto anche altri suoi connazionali lo hanno seguito, da Criscito passando per Bernardeschi. Ad oggi sta facendo benissimo al Toronto e la squadra sta beneficiando molto del suo apporto. Con il Toronto ha già segnato 4 gol in 7 partite.