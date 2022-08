Sorteggi Champions alle porte, cosa deve aspettarsi il Napoli? I tre possibili gironi più affascinanti

Oggi alle 18 si svolgeranno ad Istanbul i sorteggi per i gironi di Champions League. Il Napoli sarà presente: dopo due anni di assenza finalmente i tifosi azzurri potranno riascoltare la musichetta della Champions, per la prima volta però da quando lo stadio di casa azzurro si chiama Stadio Diego Armando Maradona.

I due anni senza Champions e con scarsi risultati anche in Europa League hanno però fatto perdere posizioni nel ranking agli azzurri, che partiranno dalla terza fascia. Un fattore questo che rischia di incidere non poco sulle speranze azzurre: le fasce dei sorteggi rendono infatti molto alte le possibilità di un girone di ferro. Passiamo dunque in rassegna alcune delle possibilità più interessanti che può offrire questo sorteggio.

Il girone più semplice

Le alte possibilità di girone ostico non costituiscono certezza. Molto dipenderà dalla squadra che verrà abbinata dalla prima fascia: è condivisibile dire che squadre come Eintracht, Porto e Ajax, seppur non trascurabili, siano di un livello abbastanza inferiore a top club internazionali come Manchester City, Real Madrid o Psg.

Una buona pescata dalla prima fascia potrebbe, dunque, rendere molto più digeribile anche pillole amare come Liverpool o Chelsea dalla seconda o, addirittura, creare gironi abbondantemente alla portata, dove gli azzurri potrebbero dire la loro addirittura in ottica primo posto.

GIRONE 1: Eintracht Francoforte/Porto/Ajax, Siviglia/Lipsia, Maccabi Haifa

Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly

Il girone degli ex

Non è detto però che un girone complicato sia obbligatoriamente un dramma. D’altronde, difficilmente gli azzurri potranno vincere la competizione e, quindi, un girone ad alto tasso non solo di tecnica, ma di fascino potrebbe anche essere una buona cosa.

Lo sguardo qui non può che andare a quel Chelsea in seconda fascia e ad un possibile ritorno di Kalidou Koulibaly allo Stadio Diego Armando Maradona poco tempo dopo il suo addio. Il pubblico napoletano avrebbe dunque l’occasione di tributare al suo comandante l’applauso e l’affetto che i ristretti tempi del calciomercato gli hanno impedito di compiere dal vivo.

L’ex della prima fascia è invece un uomo che ha diviso la piazza: si tratta dell’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il tecnico ha allenato il Napoli per due anni per poco più di anno (dall’estate del 2018 sino all’esonero giunto nel dicembre del 2019). La sua gestione, succeduta allo scudetto sfiorato con Sarri, ha avuto qualche momento alto (il secondo posto in campionato, le ottime prestazioni in Champions) ma anche momenti molto bui, tra cui spicca il celebre ammutinamento post Salisburgo. Stavolta, l’accoglienza dei tifosi sarà tutta da scoprire: applausi, fischi o indifferenza?

Si poteva generare un perfetto girone degli ex con il Marsiglia di Arkadiusz Milik in ultima fascia, ma le notizie delle ultime ore danno l’attaccante polacco sempre più vicino alla Juventus. L’incrocio quindi dovrebbe esserci ma solo in Serie A.

GIRONE 2: Real Madrid, Chelsea, Marsiglia

Il girone dei grandi palcoscenici

Esiste poi una possibilità che farà felici i tanti tifosi azzurri che seguono la propria squadra del cuore dovunque vada. Perché si sa che la Champions è la competizione dei grandi palcoscenici, allora perché non pretendere i migliori?

Un girone con Real Madrid, Liverpool e Rangers potrebbe consentire ai tifosi azzurri tre meravigliose trasferte in tre meravigliosi stadi: Bernabeu, Anfield e Ibrox. D’altronde, il calore azzurro delle grandi notti di Champions a Fuorigrotta, oltre che il fascino generato dalla denominazione dello stadio al Dio del calcio, non sfigurerebbero nemmeno in un girone così.

GIRONE 3: Real Madrid, Liverpool, Rangers

In conclusione, le possibilità sono tante, ma tutte in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi, affamati di notti di Champions dopo due anni di assenza e pronti al consueto grido “The Champions” a prescindere dall’avversaria. Voi quale scegliereste fra questi tre gironi?