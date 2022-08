SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Nella giornata di domani alle ore 18 si svolgeranno ad Istanbul i sorteggi di Champions League.

Dopo due anni di attesa, la competizione europea tornerà finalmente nella casa del Napoli in quel di Fuorigrotta: per la prima volta gli azzurri giocheranno la Champions allo stadio rinominato “Maradona” dopo la scomparsa del più grande di tutti i tempi.

I partenopei grazie al terzo posto dello scorso campionato, si sono guadagnati il merito di disputare la competizione europea più importante per club.

Rispetto all’ultima partecipazione al torneo, il Napoli è profondamento mutato: sulla panchina ci sarà Spalletti e non più Gattuso ma soprattutto ci saranno nuovi interpreti.

Sorteggi Champions League (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

La fascia del Napoli

Dal sorteggio di domani, gli azzurri scopriranno le avversarie che poi verranno affrontate nei gironi. Il Napoli sarà in terza fascia e, dunque, c’è la probabilità che possa prendere il cosiddetto girone di ferro.

Difatti, i partenopei avranno all’interno del proprio girone una squadra di prima fascia, una di seconda fascia e infine una di quarta fascia che sulla carta dovrebbe essere la più abbordabile.

Le possibili avversarie degli azzurri

Come detto in precedenza, il Napoli farà parte della terza fascia. Come da regolamento, non potrà sfidare le squadre italiane (Milan prima fascia, Juventus seconda fascia, Inter terza fascia) nella fase a girone.

Di seguito le quattro fasce complete con tutte le possibili avversarie del Napoli.

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Manchester City, Eintracht Francoforte, Milan, Ajax

SECONDA FASCIA: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Tottenham, Lipsia

TERZA FASCIA: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Benfica, NAPOLI, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen

QUARTA FASCIA: Marsiglia, Club Brugge, Celtic, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Copenhagen, Dinamo Zagabria

Date della fase a gironi di Champions League

Con l’inizio dei mondiali in quel di novembre, il calendario della Champions League 2022-2023 sarà completamente stravolto: infatti, i gironi cominceranno ad inizio settembre per poi terminare agli inizi di novembre e non a dicembre come di consueto.

Di seguito le date degli incontri:

6/7 settembre 2022

13/14 settembre 2022

4/5 ottobre 2022

11/12 ottobre 2022

25/26 ottobre 2022

1/2 novembre 2022

Dove vedere sorteggi Champions League

I sorteggi della fase a gironi di Champions League saranno trasmessi su diversi canali. Sarà possibile seguirli su Sky Sport 24 (canale 200 satellite) e sul Canale 20 della Mediaset in chiaro. In streaming, invece, i sorteggi saranno visibili su Amazon Prime Video, Sky Go, Mediaset Play e canale YouTube della UEFA.