Come raggiungere Amsterdam, le soluzioni più comode ed economiche

COME RAGGIUNGERE AMSTERDAM – La capitale olandese, con i suoi innumerevoli canali, l’arte, i mulini e la passione sconfinata per il calcio. La Johann Cruijff Arena, teatro delle partite casalinghe dell’Ajax, ospiterà il Napoli e tifosi partenopei durante la prossima edizione della Champions League.

FOTO: Getty – Amsterdam Stadium

COME RAGGIUNGERE AMSTERDAM IN AEREO

Il modo più semplice per giungere nella capitale olandese è senza dubbio prenotare un volo. Esistono infatti molti collegamenti diretti da Napoli con diverse compagnie low cost che raggiungono i Paesi Bassi. Prenotando il biglietto in anticipo e considerando che la partita sarà infrasettimanale, è possibile volare ad Amsterdam spendendo una cifra compresa tra i 100 e i 200 euro A/R.

L’aeroporto di Schipol dista circa 20 chilometri dal centro che può essere raggiunto in treno, bus o taxi. Il collegamento ferroviario, coperto dai treni Intercity, 7 giorni su 7 24 ore su 24 e il costo di un biglietto singolo è di 4,70 euro. Più costoso invece, circa 7 euro, il titolo di viaggio valido per i bus che sono in partenza ogni 7 minuti dall’aeroporto.

COME RAGGIUNGERE AMSTERDAM IN TRENO

Raggiungere Amsterdam in treno è un’opzione sconsigliata sia per quanto riguarda le lunghe tempistiche, sia per questioni economiche. Il viaggio richiede dalle 11 alle 17 ore e il costo di un biglietto sola andata si aggira intorno ai 200 euro. Dalla Stazione Centrale di Milano direzione Zurigo, poi cambio treno fino a Mannheim (Germania). Infine, dalla città tedesca alla capitale olandese.

COME RAGGIUNGERE AMSTERDAM IN AUTO

Si può giungere nella capitale olandese anche in auto, nonostante i 1851 chilometri che la separano da Napoli. Una volta arrivati a Milano, bisogna prendere l’A2, direzione Basilea. Dalla Svizzera, A67 e A3 verso Colonia. Si arriva ad Oberhausen, da lì Emmerch, e successivamente direzione Arnhem, Utrecht e infine Amsterdam.

COME RAGGIUNGERE AMSTERDAM, COSA VEDERE

La città è divenuta negli anni una meta per i giovanissimi attratti dal divertimento che la capitale olandese offre. Non mancano allo stesso tempo, attrazioni storiche e culturali tra le quali Piazza Dam. il Museo di Van Gogh e la casa di Anna Frank. Imperdibile la gita in battello sui canali e il Rijksmuseum.

