CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE – Il Napoli, dopo due stagioni, tornerà a disputare la Champions League. La squadra di Luciano Spalletti ha raggiunto la qualificazione grazie alla grande stagione appena disputata. In virtù dei Mondiali invernali in Qatar, il calendario della Champions League subirà diversi cambiamenti.

In attesa dei sorteggi che si terranno il 25 agosto 2022 ad Istanbul e che vedono gli azzurri in terza fascia, resta da capire, invece, il calendario della prossima Champions League.

Champions League 2022/2023 (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Calendario Champions League 2022/2023: le date

La fase a gironi della prossima Champions League terminerà già a novembre per lasciare poi spazio ai Mondiali qatarioti e dare la possibilità ai calciatori di raggiungere i ritiri delle varie nazionali.

Di seguito il calendario completo della prima fase della massima competizione europea:

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Una volta terminati i Mondiali in Qatar, la Champions League sarà pronta a ripartire come di consueto con la fase ad eliminazione diretta. Le gare degli ottavi di finale si disputeranno tra febbraio e marzo, mentre la finalissima si terrà il 10 giugno 2023.

Di seguito il calendario di Champions League della seconda parte della competizione:

Ottavi di finale: 14/15 – 21/22 febbraio e 7/8 – 14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

La sede della finale sarà l’Atatürk Olympic di Istanbul, che doveva già ospitare l’evento nel 2020, spostato invece a Lisbona a causa dei problemi legati al Covid-19.

Sky, Dazn o Prime Video? Dove vederla

Anche la Champions League 2022-2023 verrà trasmessa da più emittenti. La gara del mercoledì è stata confermata in esclusiva su Prime Video, mentre Mediaset trasmetterà la miglior sfida del martedì in chiaro. Sky, che detiene il maggior numero di partite, le trasmetterà attraverso i propri canali solo con abbonamento, così come Prime Video.