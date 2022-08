Home » Copertina Calcio Napoli » Spalletti: “Qualcuno non è ancora in condizione” poi il commento su Raspadori, Simeone e Ndombele

Il Napoli quest’oggi ha disputato un’amichevole contro la Juve Stabia per volere del proprio tecnico Luciano Spalletti.

La partita aveva come fine principale quello di far mettere minuti nelle gambe dei nuovi acquisti e di tutti colori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio.

La cornice di pubblico era quella delle grandi occasioni: il Maradona ha risposto presente all’invito della società dimostrando che in città è tornato l’entusiasmo.

Al termine della partita, vinta dagli azzurri per 3-0, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, è intervenuto mister Luciano Spalletti per commentare il match. Di seguito le sue parole:

Spalletti

Sui tifosi: “Si è una cosa straordinaria, come abbiamo già commentato prima di entrare in campo. Evidenzia l’amore e la passione dei napoletani per questi colori. Ci trasferiscono tutto quello che è possibile da tifoso, adesso tocca a noi ripagare questo amore”.

Sui nuovi acquisti: “Prima di tutto c’è da evidenziare che i nostri avversari stanno bene in campo nonostante siano due categorie inferiori, hanno fatto una bella figura. Qualcuno non è ancora in grande condizione e questa partita lo ha evidenziato. Nel complesso bene, Raspadori ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica sulla trequarti, l’impatto fisico e la forza del Cholito, tutti hanno fatto un buon allenamento. Ndombele ha ribadito le sue qualità con quel gol. Avremo dei dati da questa partita e li analizzeremo”.

Sul modulo: “Abbiamo perso qualche misura, allenarsi insieme dà quella qualità in più, gli avversari ci hanno giocato dietro le linee”

Sul prossimo match di campionato: C’è voglia di fare sempre il massimo, la Fiorentina è un brutto cliente”.