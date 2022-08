Home » News Calcio Napoli » Ndombele insegue Anguissa: statistica impressionante in Premier League

Tanguy Ndombele è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese, arrivato ieri in Italia per firmare il suo contratto con gli azzurri è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto e sarà la nuova cartuccia nella mediana di Luciano Spalletti.

Tutti i tifosi sono curiosi di vederlo all’opera per conoscere da vicino le sue qualità e provare a capire che tipo di calciatore è. Ma ha numeri molto importanti che parlano per lui e spiegano a dovere che, oltre a qualità fisiche importanti, Ndombele è anche un centrocampista dotto di ottima tecnica.

Statistiche Ndombele

Un altro dribblatore al Napoli: arriva Ndombele

Come riferisce il sito kickest.it, infatti, Tanguy Ndombele è settimo nella speciale classifica di dribbling riusciti in Premier League nella stagione 2020/21, con 74 dribbling riusciti nell’intra stagione, dietro solo a Lookman (ora all’Atalanta), Rashford e Mané a 82, Anguissa e Saint-Maximin a 96 e ad Adama Traoré a quota 153.

Il Napoli, dunque, si è aggiudicato due dei migliori funamboli degli ultimi anni di Premier League.