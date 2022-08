Home » News Calcio Napoli » Verso Monza-Napoli, Stroppa in ansia: un titolare a rischio

Napoli–Monza si avvicina sempre di più. Dopo la prima vittoria stagionale contro il Verona, gli azzurri di Luciano Spalletti, ora imbottiti di nuovi acquisti, sono pronti all’esordio al Maradona davanti al pubblico napoletano.

E il primo ospite sarà la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che, proprio dal Napoli hanno acquistato Andrea Petagna per rinforzare l’attacco.

Napoli Monza (Getty Images)

Napoli-Monza, Stroppa perde Carlos Augusto e ritrova Pessina?

A pochi giorni da Napoli–Monza, Giovanni Stroppa rischia di fare i conti con un’assenza pesante: Carlos Augusto è in dubbio. Il difensore brasiliano, titolare nella prima giornata contro il Torino, ha subìto una botta contro i granata e non è ancora al 100%: rischia di saltare la trasferta di Napoli.

Ma per Stroppa sembra esserci anche una buona notizia, stando a quanto riferisce monzanews.it. Il capitano Matteo Pessina, infatti, è recuperato e pronto per il suo esordio ufficiale con la maglia dei brianzoli. Appuntamento a domenica pomeriggio, ore 18.30, con il pienone previsto al Maradona per la prima interna degli azzurri di Luciano Spalletti.