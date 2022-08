Napoli-Monza, novità in arrivo al Maradona!

Dopo la netta vittoria del Bentegodi, il Napoli si prepara ad affrontare il neopromosso Monza in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A. Appuntamento fissato domenica 21 agosto alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

Secondo quanto riportato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club azzurro, domenica ci sarà un’importante novità al Maradona. Di seguito quanto evidenziato:

“Per Napoli-Monza sono ancora disponibili dei posti nei settori superiori. C’è anche una novità: saranno aperti anche i distinti inferiori e la Curva B inferiore. Chi volesse acquistare un biglietto, è ancora in tempo”.

Napoli tifosi (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Monza, pienone al Maradona: il grafico

Si prospetta un vero e proprio pienone in occasione di Napoli-Monza, la prima gara di campionato al Maradona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i biglietti per la Curva B, la Curva A (venduti a 30€) e i Distinti (50€) sono andati a ruba nel corso di questi primi giorni di vendita e ad oggi risultano tutti esauriti.

Il quotidiano sottolinea anche che è in via di esaurimento la Tribuna Nisida, mentre resta ancora disponibilità per la Tribuna Posillipo. Come sottolineato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, restano ancora disponibili dei posti nei settori superiori, oltre che nei distinti inferiori e nella porzione inferiore della Curva B.