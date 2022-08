VIDEO – Vergogna al Bentegodi contro un tifoso del Napoli: “Scimmia, terrone”

Verona–Napoli sarà ricordata ancora una volta per episodi di razzismo e non solo per la bella prestazione degli uomini di Luciano Spalletti che si sono imposti 2-5 contro i padroni di casa. Durante la partita, infatti, si sono sentiti più e più volte riferimenti razzisti sia nei confronti dei tifosi del Napoli sia contro i calciatori africani che vestivano la maglia azzurra: Osimhen su tutti.

La Procura Federale, infatti, ha agito e punito il Verona con un’importante ammenda.

Un fatto altrettanto grave ma non ripreso dalle telecamere del grande palcoscenico è accaduta all’esterno dello ‘Stadio Bentegodi‘ di Verona. Un tifoso del Napoli, probabilmente con la sua compagna, ha attraversato l’esterno dello stadio con indosso la maglia di Osimhen.

Appena è stato individuato dai tifosi del Verona è partito l’accanimento razzista: “Scimmia, terrone” e versi che richiamano le scimmie mentre il tifoso continuava a camminare verso la Curva Ospite. Qualche tifoso scaligero si è anche avvicinato fisicamente, e pericolosamente, al tifoso partenopeo, fino all’intervento delle Forze dell’Ordine.