Puniti i tifosi del Verona, c’è la decisione del Giudice Sportivo: il comunicato

Episodi di razzismo che non dovrebbero solcare minimamente i campi da calcio, eppure siamo ancora costretti a vederli. Anche nella prima giornata di campionato della nuova stagione di Serie A si è dovuto assistere ad un episodio del genere, precisamente nella gara disputata tra il Verona ed il Napoli. Una partita molto accesa, finita con un rocambolesco 5-2 per la squadra azzurra. Gli animi accesi fin dall’inizio del match, per la rivalità che esiste tra le tifoserie dei due club. Si è andati ben oltre i semplici sfottò, con i riferimenti all’eruzione del Vesuvio e con i “Buu” in direzione di Victor Osimhen. Il nigeriano, inoltre, si è reso anche protagonista di un’esultanza polemica verso i tifosi avversari con i pugni agli occhi simulando un pianto.

La multa al Verona

Il Giudice Sportivo, nella mattinata odierna, si è espresso con i vari verdetti riguardo le sanzioni della prima giornata. Tra queste figura anche la multa di 12mila euro al Verona per i cori di matrice territoriale. Questa la motivazione ufficiale pubblicata sul sito della Serie A:

Ammenda di 12.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

