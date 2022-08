Fabian Ruiz sospeso: decisione drastica del Napoli

Il Napoli e Fabian Ruiz stanno per dirsi addio. Lo spagnolo è finito nel mirino del PSG qualche settimana fa e ora il club francese sta accelerando per portarlo allal corte di Galtier. Ma l’affare non è ancora concluso, c’è ancora qualcosa da sistemare e intanto il campionato è già iniziato. A Verona non era presente e dopo la vittoria del Napoli, Spalletti gli ha lanciato una frecciatina molto diretta e pungente.

Fabian Ruiz (Getty Images)

Napoli, Fabian Ruiz fuori rosa e ai margini del progetto

Il futuro di Fabian Ruiz si decide a giorni, e intanto non si allena più con il gruppo, come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“C’è una faccia triste in disparte. È quella di Fabian Ruiz, di colpo ritrovatosi ai margini di un progetto che potrebbe vederlo protagonista. Ma i segnali che gli ha lanciato il Napoli, sono forti e chiari: domenica scorsa non è stato convocato per la trasferta di Verona e da quel giorno viene fatto allenare, come se fosse infortunato. Il messaggio di De Laurentiis è potente: se l’affare com il PSG non andasse in porto firmi il rinnovo di contratto col Napoli, perché se resta a scadenza rimarrà tutta la stagione fuori squadra, anche fuori anche dalla lista di Champions League. Ora deve sperare che si sblocchi la situazione in casa PSG, così che possa partire subito per Parigi e chiudere con Napoli dopo 4 anni. Altrimenti resterà fra color che son sospesi”.