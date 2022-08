Home » Copertina Calcio Napoli » Fabian Ruiz in discoteca, Napoli disturbato: ora è separato in casa

Il Napoli sta per dire addio a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, con il contratto in scadenza nel 2023 e senza accordo per il prolungamento in magli azzurra, sta vivendo giorni molto movimentati in vista del suo futuro.

Il PSG ha accelerato per prenderlo subito, anticipando la concorrenza di tutte le altre big che avrebbero voluto prenderlo a parametro zero al termine della stagione. L’accordo totale tra calciatore e club francese già c’è, con un contratto da 6 milioni a stagione: mancano da definire i dettagli con il Napoli per il pagamento dei 25 milioni concordati per il trasferimento.

Fabian Ruiz Positano

Fabian Ruiz – Napoli: ultime ore da separato in casa

Intanto, in casa Napoli scoppia il “caso” Fabian Ruiz. Lo spagnolo non è partito con la squadra per Verona, come sottolineato anche da Luciano Spalletti nella conferenza stampa post-partita, ma è stato beccato in discoteca a Positano con amici e parenti.

Mossa che non è stata per niente digerita dal Napoli e, secondo Tuttosport, ora Fabian vive da separato in casa con il club azzurro.