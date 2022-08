Lukic-Napoli, idea già sfumata? La posizione del Torino

Il Napoli sta seguendo nuovi centrocampisti sul calciomercato. Tanguy Ndombele è il prescelto da Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli per rendere la mediana ancora più forte e ricca di personalità e leadership.

Ma sul taccuino del direttore sportivo del Napoli c’è anche Saša Lukić del Torino. Il capitano – designato prima dell’inizio della stagione dopo l’addio di Belotti e Bremer – ha vissuto un momento di altissima tensione con la società, tanto da autoescludersi dalla lista dei convocati per la prima uscita stagionale dei granata contro il Monza.

Lukic Napoli (Getty Images)

Lukic-Napoli: il Torino trova la soluzione

Lukić piace al Napoli ma solo nel caso in cui diventasse un’occasione di mercato. Cioè solo nel momento in cui non si ricucirà lo strappo con il Torino e andrebbe venduto a “prezzo stracciato”.

Ma secondo quanto riferisce torinogranata.it, la situazione tra club e calciatore sta rientrando. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un incontro tra le parti per chiarire la situazione con un nuovo scenario alla finestra: permanenza di Lukić ma senza fascia da capitano.