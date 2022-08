Meret o Sirigu contro il Verona? Spalletti ha una preferenza

Verona-Napoli sarà l’esordio degli azzurri nella Serie A 2022/23. Luciano Spalletti in ritiro, tra Dimaro e Castel di Sangro, ha inziato a stilare le gerarchie di campo: dalla difesa all’attacco, con l’unico dubbio legato alla porta.

Alex Meret è stato il titolare di tutte le amichevoli pre-campionato ma il tecnico ha chiesto un rinforzo importante tra i pali, dopo l’addio di Ospina. Il numero 1 friulano non ha garantito sicurezza e tranquillità al tecnico che ieri, intanto, ha accolto Salvatore Sirigu.

Salvatore Sirigu (FOTO: SSC Napoli)

Sirigu o Meret contro il Verona?

Chi sarà il titolare tra Meret e Sirigu contro il Verona? Dubbio amletico per Luciano Spalletti che, secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, sta seriamente valutando di schierare Sirigu al Bentegodi. Ha 516 presenze tra i professionisti, qualità ed esperienza giusta per prendersi subito la responsabilità di scendere in campo.

Ma resta un dubbio: Meret è più “abituato” al Napoli ma è anche distratto dal mercato e una bocciatura potrebbe diventare fatale.