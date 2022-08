CHEDDIRA BARI – I campionati sono pronti a ripartire anche in Italia, con i tornei di Serie A e Serie B in particolare che di preannunciano decisamente equilibrati e interessanti. Un primo assaggio della stagione che ci aspetta è arrivato dalla Coppa Italia, con i trentaduesimi di finale che si sono disputati nelle scorse ore.

Non sono mancati risultati sorprendenti, tra cui l’eliminazione dell’Hellas Verona per mano del Bari, corsaro al Bentegodi per 1-4. Grande protagonista del match è stato Walid Cheddira, attaccante esterno dei biancorossi autore di una tripletta (le altre reti portano le firme di Lasagna per gli scaligeri e di Folorunsho, giocatore di proprietà del Napoli, ndr). Il risultato ha ovviamente acceso i riflettori sull’attaccante del Bari, ora chiacchierato sui social e non solo.

Walid Cheddira, chi è il nuovo gioiello del Bari

Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino di 24 anni (è nato il 22 gennaio del ’98 a Loreto), è arrivato a Bari lo scorso anno in prestito dal Parma. Agli ordini di mister Magnani, nello scorso campionato di Serie C, ha collezionato 39 presenze condite da 7 gol, 3 assist e 2 rigori procurati; risultando determinante per la promozione in Serie B. Le prestazioni hanno convinto il Bari, club di proprietà della famiglia De Laurentiis, a scommettere su Cheddira. I galletti hanno così riscattato il calciatore dal Parma in questa sessione di calciomercato. Con i biancorossi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Walid Cheddira, Verona-Bari

Carriera e squadre in cui ha giocato

La storia di Walid Cheddira è fatta di un percorso che parte dal basso, la cosiddetta gavetta. Di origini marocchine ma nato a Loreto (in provincia di Ancona nelle March), Cheddira inizia la carriera da calciatore nella squadra della sua città dove gioca per 2 stagioni dal 2015 al 2017. Dopodiché passa alla Sangiustese dove, in 2 stagioni, segna 19 gol. Le buone prestazioni convincono il Parma ad acquistarlo, ma nei gialloblu non giocherà mai. Infatti, nelle successive stagioni passa in prestito ad Arezzo, Lecco, Mantova ed infine al Bari, con cui conquista la promozione tra i cadetti.

Cheddira, le caratteristiche tecnico-fisiche

La giovane età (24 anni, ndr) lascia pensare che Cheddira non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. Ecco perché il Bari se lo tiene stretto e lo coccola, consapevole di avere in casa un potenziale gioiello. Alto 187 centimetri, Cheddira ha dimostrato di avere un ottimo dribbling, pezzo forte della casa, e discreta velocità. Molto bene davanti alla porta dove mostra una certa freddezza a tu per tu col portiere.

Nel match di Coppa Italia contro il Verona ha messo in mostra tutto il suo repertorio: il primo gol è di rapina insaccando di testa dopo una corta respinta del portiere. Nella seconda rete mostra la sua qualità migliore: dribbling ai danni dell’avversario e tiro a incrociare che batte Montipò. Il terzo centro arriva su calcio di rigore, spiazzando il portiere veronese.

De Laurentiis si gode il suo nuovo colpo

Al termine della gara, Cheddira ha commentato a Sportmediaset la sua prima tripletta con la maglia del Bari: “Spero che questa tripletta sia la prima di una lunga serie. Nonostante ciò, passa in secondo piano perché era più importante vincere. Abbiamo mostrato quello che possiamo fare“.

La famiglia De Laurentiis, oltre ai vari calciatori di livello presenti al Napoli, spera così di aver trovato un nuovo gioiello da mettere in mostra.