UFFICIALE – Il giocatore lascia il Napoli: c’è l’annuncio del nuovo club

Il Napoli è attualmente impegnato nel ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri sono in Abruzzo per il secondo ritiro estivo dopo quello di Dimaro Folgarida. A Castel di Sangro, il Napoli resterà fino a sabato 6 luglio, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A. Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è impegnato nel calciomercato: oltre i giocatori in entrata, ci sono anche diversi esuberi da dover piazzare.

Michael Folorunsho

Uno dei giocatori che ha lasciato Napoli in questa sessione di mercato è stato Michael Folorunsho: il centrocampista è ufficialmente tornato al Bari dopo l’esperienza del 2020. Questo il comunicato del club pugliese:

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito, con la formula del prestito dalla SSC Napoli, i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista Michael Folorunsho (7 febbraio 1998, Roma) che torna in biancorosso dopo l’esperienza della stagione ’19-’20.

Folorunsho, centrocampista centrale con un passato nelle giovanili della Lazio, ha esordito tra i ‘pro’ con la Virtus Francavilla con cui ha giocato 66 partite segnando 8 reti. Dopo le 13 presenze in biancorosso, ‘Folo’ debutta in Serie B nella stagione ’20-’21 con la maglia della Reggina disputando 32 partite e mettendo a segno 6 gol. Dopo aver giocato la prima parte dello scorso campionato con il Pordenone (16 pres. e 2 reti), torna in riva allo Stretto e con gli amaranto mette a referto 15 partite e 2 gol.

Bentornato Michael!”.