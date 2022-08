Polemica Coppa d’Africa, Alvino difende De Laurentiis: “Solo con lui lo fanno”

Le parole di Aurelio De Laurentiis riguardanti i calciatori africani che partecipano alla Coppa d’Africa ha scatenato una vera e propria polemica. Diversi calciatori (Koulibaly su tutti) e uomini del mondo del calcio hanno criticato o appoggiato l’idea del presidente del Napoli. Delle dichiarazioni che sicuramente non sono passate inosservate e hanno alzato un bel polverone sul patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis (FOTO – Getty Images)

Tra coloro che hanno preso le difese di De Laurentiis c’è stato anche Carlo Alvino, noto giornalista napoletano. Nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha espresso il suo pensiero, difendendo appunto le parole del presidente del Napoli.

“Ha sbagliato il modo in cui ha comunicato un concetto che è condivisibile. Detta come l’ha detta, questa cosa ha fatto il giro del mondo. La Coppa d’Africa va ricalendarizzata, il concetto è giusto. L’hanno espresso tutti questo concetto, ma ora lo dice De Laurentiis e la stampa lo sbatte in prima pagina”.