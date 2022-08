Carragher contro Cristiano Ronaldo: “Non lo vuole più nessuno”

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Il campione portoghese sta vivendo un momento molto complesso al Manchester United. Il rapporto con Erik ten Hag non sembra idilliaco, dopo che, da sostituito, CR7 lasciò Old Trafford mentre la squadra era ancora in campo.

Più voci parlano di un interesse reale del Napoli ma anche di un’apertura del portoghese al progetto azzurro per essere ancora una volta titolare in Champions League.

Cristiano Ronaldo (Getty Images)

Callagher contro Ronaldo: “Non è più quello di prima”

L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky Sports e ha criticato pesantemente il suo modo di agire e le difficoltà a trovare una squadra che lo “liberi” dal Manchester United.

“Ho sempre saputo che si sarebbe arrivati a questo punto. Anche se Cristiano ha fatto bene per un anno, ha firmato un biennale con opzione per un altro anno, cosa in cui non ho mai creduto, perché non è il secondo violino di nessuno. Quest’anno compirà 38 anni, è un grande goleador ma non è più il giocatore che era. Nessuno lo vuole in Europa e non sono nemmeno sicuro che lo voglia anche ten Hag al Manchester United, così come non sono sicuro che nello spogliatoio sia benvoluto”.