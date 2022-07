“Sostituire Koulibaly?”: la risposta di Kim in conferenza è da applausi!

Si sta svolgendo in questi istanti a Castel di Sangro la conferenza stampa di presentazione del neo acquisto Kim Min Jae, arrivato dal Fenerbahce. Il difensore coreano ha un compito molto difficile: quello di sostituire Kalidou Kouibaly, trasferitosi al Chelsea nel corso di questo calciomercato.

Koulibaly è rappresentato nei suoi 8 anni di permanenza a Napoli un giocatore fondamentale, diventando un autentico pilastro per la difesa azzurra. La sua partenza è stato un autentico shock per i tifosi azzurri, che hanno sperato fino all’ultimo in un accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023.

Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)

Diventa facile immaginare, dunque, l’enorme pressione che avrà Kim nel sostituirlo e non l’ha negato nemmeno lui stesso nel corso della conferenza stampa di presentazione, dove ha risposto ad una domanda relativa proprio al suo predecessore nella difesa del Napoli.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Koulibaly è un giocatore internazionale ed insostituibile, nessuno può prendere il suo posto, neanche io. Farò del mio meglio ma non so se potrò sostituire un campione come lui”.