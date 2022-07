Home » calciomercato napoli » “Il Napoli non può prendere Navas? Falso”, Alvino spiega in diretta!

Dopo l’addio di David Ospina, il Napoli è alla ricerca di un portiere forte ed esperto da affiancare ad Alex Meret. Il nome di Keylor Navas era circolato con insistenza negli ultimi giorni; le voci si erano affievolite dopo l’arrivo di Kim Min-Jae che avrebbe impedito l’arrivo del portiere costaricano in quanto non ci sarebbe stato spazio per un altro calciatore extracomunitario.

Costa Rica’s goalkeeper Keylor Navas greets supporters during the FIFA World Cup 2022 inter-confederation play-offs match between Costa Rica and New Zealand on June 14, 2022, at the Ahmed bin Ali Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Carlo Alvino, nel corso della trasmissione “Speciale Ritiro” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha precisato invece che l’arrivo del difensore sudcoreano non preclude la possibilità di arrivare all’ex Real Madrid.

“Navas può continuare a essere un obiettivo del Napoli, nonostante Kim Min-Jae abbia occupato l’ultimo slot per gli extracomunitari. Dal 2014 ha infatti la cittadinanza spagnola“.

Il nome di Keylor Navas per la porta del Napoli dunque è ancora caldo. Le dichiarazioni del neo-tecnico parigino Christophe Galtier che ha confermato Donnarumma come primo portiere, possono far sperare i tifosi azzurri. Navas potrebbe non accontentarsi del ruolo di riserva al PSG, e accasarsi al Napoli per giocarsi le sue carte nelle gerarchie dei numeri uno.

Mattia Maietta