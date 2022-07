Occhi in casa Spezia: il Napoli tenta il colpo di mercato

Dopo l’addio di David Ospina, il Napoli di Luciano Spalletti è alla ricerca di un secondo portiere. Naturalmente sostituire un giocatore del calibro del capitano della Colombia non è cosa semplice: bravissimo tra i pali, eccezionale con i piedi e tantissima esperienza.

La ricerca del vice-Alex Meret è molto delicata, motivo per il quale il Napoli sta a lungo ponderando su chi puntare. Sono tanti i nomi che si sono susseguiti in queste settimane come Sirigu, Gollini, Navas, Vicario per citarne alcuni.

FOTO: Getty – Ivan Provedel

A sorpresa però, come riportato dall’edizione online di la Repubblica, il Napoli ha fatto un sondaggio per Provedel. Il portiere classe ’94 si è reso protagonista con lo Spezia in Serie A raggiungendo la salvezza. Inoltre l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, stravede per il portiere ex-Empoli.

Quindi al momento ancora non si sa chi ricoprirà il ruolo di secondo portiere degli azzurri, certo però avere il benestare di mister Spalletti potrebbe avvantaggiare Ivan Provedel. Proseguirà quindi il lavoro di ricerca per il dsGiuntoli.

Lorenzo Golino