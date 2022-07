Napoli, non solo Kim Min-Jae dal Fenerbahçe: spunta un nome nuovo

Napoli e Fenerbahçe negli ultimi anni si sono incontrati più volte per parlare di calciomercato. Nel 2019 gli azzurri prelevarono Eljif Elmas dai gialloblù di Turchia e quest’anno il nome in arrivo dai Balcani è quello di Kim Min-Jae per sostituire Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli Bayindir (Getty Images)

Calciomercato Napoli: piace Bayindir del Fenerbahçe

Altay Bayindir è il nome che ha sondato il Napoli con il Fenerbahçe dopo Kim Min-Jae. Gli azzurri, com’è noto, stanno cercando un nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret e hanno pensato all’attuale numero uno dei turchi.

Classe ’98, Bayindir ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è uno dei portieri attenzionati dall’area scouting del club azzurro per il presente e per il futuro. Secondo quanto riferisce il portale turco Fotomaç, Giuntoli ha chiesto al Fenerbahçe il gigante turco per la porta ma la risposta del club è stata un no secco. Il club lo considera ancora imprescindibile e vorrebbe anche rinnovargli il contratto: nei prossimi mesi si incontrerà con il suo agente e proverà a mettere nero su bianco.