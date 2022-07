Non solo il Monza, inserimento di un altro club di Serie A: chiesto Petagna al Napoli

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, con il d.s. Giuntoli a lavoro per sistemare più situazioni complicate. Sono tanti, infatti, i calciatori che avrebbero manifestato l’intenzione di cambiare squadra, tra questi c’è Andrea Petagna, così come raccontato vari giorni fa da SpazioNapoli.

Il Monza è in forte pressing sull’attaccante ormai da settimane, tant’è che si prevede una possibile chiusura della trattativa già la prossima settimana. I brianzoli sarebbero pronti a mettere sul piatto delle offerte una proposta da 5 milioni per il prestito più un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni. Il Napoli pare intenzionato ad accettare l’offerta, andando poi a reinvestire la somma su un altro attaccante.

FOTO: Getty – Napoli Petagna

Eppure nelle ultime ore non solo il Monza di Galliani e Berlusconi, ma anche un altro club di Serie A si sarebbe mosso per strappare Petagna ai partenopei. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, infatti, anche la Lazio avrebbe mosso contatti concreti per acquistare il centravanti. L’idea di Sarri sarebbe quella di averlo come vice Immobile, visto che nella rosa biancoceleste manca un vero attaccante in grado di sostituire il campione d’Europa.

La battaglia per l’acquisto di Petagna è quindi iniziata, con il Napoli in attesa di ricevere l’offerta più allettante possibile.