Preferisce andare via: un altro calciatore del Napoli ha chiesto la cessione (ESCLUSIVA)

“Chi vuole andar via dovrà portare offerte convincenti e in linea con il valore da noi richiesto“. Così Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di inizio ritiro di Dimaro, ha tenuto a chiarire quale sia la posizione del Napoli nei confronti di quei calciatori intenzionati a cambiare aria.

Nelle scorse settimane era stato Politano, attraverso le parole del suo agente, a manifestare l’intenzioni di cambiare squadra. Il dualismo con Lozano e soprattutto un rapporto non più idilliaco con Spalletti, hanno spinto l’esterno a chiedere la cessione, anche se il Valencia per ora non ha presentato offerte concrete.

Eppure Politano non è il solo calciatore della rosa del Napoli che gradirebbe iniziare una nuova avventura professionale. Infatti, secondo quanto raccolto dalle redazione di SpazioNapoli, un altro giocatore che preferirebbe andar via è Andrea Petagna. Il centravanti lo scorso anno è stato chiuso da Osimhen e Mertens, diventando di fatti la terza scelta in avanti. Ruolo che ha svolto con massima professionalità, ma che evidentemente non ha soddisfatto la sua voglia di minutaggio. Petagna vuole giocare con più continuità, ma sa che anche in questa stagione – nonostante il probabile addio permanente di Mertens – partirà dietro Osimhen nelle gerarchie.

FOTO: Getty Petagna Napoli

L’interesse del Monza è reale e concreto. Ma non solo i brianzoli, sull’ex Spal c’è il gradimento di altri club di Serie A. Eppure in questo momento a bloccare sul nascere ogni idea di trasferimento è proprio il Napoli. Al momento gli azzurri non hanno un reale sostituto di Petagna, e forse anche per questo la società sta respingendo ogni offensiva nei confronti del centravanti. Inoltre lo stesso Spalletti non ha mai nascosto il proprio gradimento per l’attaccante. Per ora, quindi, cessione congelata, ma la volontà di Petagna è chiara: vuole proseguire altrove la sua carriera.

Pasquale Giacometti