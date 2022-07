Accordo con il Napoli: cosa manca per l’annuncio del rinnovo di Meret

Il calciomercato del Napoli sta vivendo una fase particolarmente delicata, con il club azzurro alle prese con la ricerca di un difensore che possa prendere la pesante eredità lasciata da Koulibaly, passato al Chelsea. Eppure quella del difensore non è l’unica questione importante da risolvere in casa partenopea, Giuntoli sta infatti cercando di capire quale sarà il futuro dei portieri azzurri.

Nelle scorse ore, infatti, è circolata con insistenza la voce riguardante un forte interesse del Napoli per Keylor Navas, estremo difensore del PSG. Il costaricano è in lista di sbarco, con i parigini desiderosi di puntare su Donnarumma. D’altro canto Spalletti ha richiesto un portiere esperto che possa giocarsi il posto con Meret. Ed è proprio la ricerca di un altro portiere che ha messo in discussione il rinnovo dell’ex Udinese, che fino a qualche giorno fa pareva ormai cosa fatta, anche se l’annuncio tarda ad arrivare.

rinnovo Meret Napoli (Getty Images)

Rinnovo Meret, perché tarda ad arrivare l’annuncio del Napoli

Ebbene, secondo quanto raccolto dalla redazione di SpazioNapoli, il rinnovo dell’estremo difensore friulano con il Napoli non è in discussione. Gli accordi sulle cifre sono totali, con Meret che guadagnerà circa 1,5mln prolungando il contratto fino al 2027. Si stanno sistemando gli ultimi accordi burocratici, ma il rinnovo è di fatti concluso.

La stessa permanenza di Meret al Napoli non è in discussione. In molti, infatti, stanno ipotizzando di una cessione in prestito del portiere in caso di arrivo di Navas, ma al momento non trovano riscontri le voci sul possibile acquisto del costaricano, che ha un contratto estremamente oneroso con il PSG (ingaggio da 7 milioni netti a stagione). Anche con metà dello stipendio pagato dai parigini e i vantaggi fiscali del Decreto Crescita, l’eventuale acquisto di Keylor Navas al momento pare al di fuori dei parametri economici degli azzurri. Dunque più semplice ipotizzare la permanenza di Meret con un altro profilo, meno costoso, come suo vice.

Gabriella Ricci