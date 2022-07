Il Napoli ha ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea per 40 milioni: Piero Hincapié del Bayer Leverkusen può essere il sostituto? Il difensore senegalese, dopo 8 anni in azzurro, ha detto addio ai partenopei per provare una nuova, importantissima, esperienza di livello internazionale. I Blues hanno convinto il club di De Laurentiis e il centrale e già domani potrebbe essere il giorno dell’ufficialità.

La volontà delle parti è stata chiara fin da subito: con l’offerta giusta, le strade del Napoli e di Koulibaly si sarebbero separate. E il Chelsea è arrivato a gamba tesa a chiudere la lunga storia d’amore e a dare una nuova possibilità di crescita al classe ’91.

Ora Cristiano Giuntoli cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly per dare a Spalletti un nuovo assetto difensivo. “Non lo cambierei con nessuno”, ha dichiarato il tecnico dal ritiro di Dimaro, eppure qualcuno dovrà arrivare a prendere il posto del ’26’.

Napoli Hincapié (Getty Images)

Napoli su Hincapié: colpo impossibile

Il Napoli ha sondato il terreno per Piero Hincapié del Bayer Leverkusen. Il difensore ecuadoriano classe 2002 è considerato uno dei profili più interessanti del panorama calcistico internazionale, per il presente e per il futuro. Cristiano Giuntoli lo segue da diverso tempo ma il suo approdo in Bundesliga la scorsa stagione ha cambiato le carte in tavola rispetto a quando era appetibile a tutti i club europei.

Hincapié è diventato un pilastro del Bayer Leverkusen che ora ha deciso di renderlo incedibile e di blindarlo con il rinnovo del contratto. La nostra redazione ha appreso, da fonti molto vicine al calciatore, che il club tedesco non ha alcuna intenzione di cedere l’ex Tallares e che sta lavorando alacremente al rinnovo del contratto.

Anzi, c’è di più: “La Muralla” si trova molto bene a Leverkusen, sente che il percorso di crescita per il prossimo step non è ancora concluso e resterebbe con molto piacere con le “aspirine“. Al momento non si è neppure parlato di un prezzo per una eventuale cessione. La dirigenza tedesca è stata chiara con l’entourage dell’ecuadoriano: non si vende.

Hincapié al Napoli, dunque, è solo una suggestione di calciomercato. Non è in vendita, non ci sono possibilità di trattativa. Il futuro, ovviamente, potrà riservare sorprese improvvise, soprattutto in un mercato tanto aleatorio quanto instabile. Ma, ad oggi, l’affare è impossibile.

A cura di @salv_amoroso