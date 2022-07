Koulibaly-Chelsea, trattativa chiusa: il senegalese sarà a Londra in serata

Kalidou Koulibaly, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del Chelsea. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme del club partenopeo per completare l’operazione.

Kalidou Koulibaly Chelsea (FOTO – Getty Images)

Nelle ultime settimane, non solo il Chelsea ci ha provato per Koulibaly: anche la Juve aveva presentato un’offerta al senegalese per sostituire Matthijs De Ligt, prossimo ad accasarsi al Bayern Monaco. Il centrale senegalese, ha però declinato l’offerta bianconera, in virtù anche del forte legame che lo lega alla città di Napoli e ai tifosi napoletani.

Koulibaly-Chelsea: i dettagli dell’affare

Koulibaly si trasferisce al Chelsea, andando a percepire circa 10 milioni di sterline a stagione, mentre nelle casse del club azzurro entreranno circa 40 milioni di euro, bonus inclusi.

L’ormai ex difensore del Napoli, come riportato da Gianluca Di Marzio, in serata volerà a Londra con un jet privato e domani effettuerà anche le visite mediche. Manca ormai pochissimo, ma Koulibaly è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai Blues.