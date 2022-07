Futuro Koulibaly, Spalletti emozionante: “Grazie di tutto ma non lo cambio con nessuno”

Il futuro di Kalidou Koulibaly tiene Napoli e il Napoli con il fiato sospeso. Il difensore senegalese sta decidendo in queste ore se continuare in maglia azzurra o se accettare la corte del Chelsea. In giornata sono arrivate offerte monstre sia al calciatore che al club partenopeo e le sensazioni sulla permanenza sono molto negative.

In caso di addio di Koulibaly, il Napoli sta valutando diversi nomi: da Milenkovic a Hincapié, fino a Kim Min-Jae.

Spalletti emozionante su Koulibaly: le sue parole

Dal ritiro di Dimaro-Folgarida, Luciano Spalletti ha incontrato i tifosi e ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly, ormai sempre più vicino al trasferimento in Premier League.

Koulibaly via: si punta su Ostigard o su un altro difensore? “Io preferisco Koulibaly a tutti! Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti rispetto a quando c’erano altri. Se deciderà di andare lo ringrazieremo per sempre per l’aiuto che ci ha dato e per averci ato una mano a tornare in Champions League. Lui è una persona bravissima e fortissima. Lui è il poker di K. Sarebbe “Kalidou Koulibaly Komandante Kapitano”. Se dovesse scegliere cose differenti gli augeremo tutto il bene del mondo. E guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse“.