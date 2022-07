Politano, il Valencia si defila: ci prova un top club di Serie A

Il mercato attorno a Matteo Politano si fa sempre più rovente. L’incontro avvenuto ieri a Dimaro fra il giocatore e il ds Cristiano Giuntoli e documentato dalle telecamere, sembra essere l’ennesimo segnale della volontà del giocatore di lasciare il Napoli. Tale volontà è stata anche confermata a più riprese dall’agente dell’esterno Mario Giuffredi.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta dell’incontro avvenuto ieri fra Politano e Giuntoli e lo arricchisce con ulteriori notizie relativamente alla sua situazione.

Foto: Getty Images- Matteo Politano

Secondo il quotidiano, sembra che il Valencia di Gattuso si sia tirato indietro dalla corsa a Politano. Il club spagnolo gode infatti di una situazione finanziaria non florida e avrebbe dunque preferito chiudere per il meno costoso Castillejo. D’altronde, la valutazione che il Napoli fa dell’esterno italiano è piuttosto alta: non meno di 15-20 milioni di euro.

Adesso spetterà all’agente del giocatore Giuffredi trovare una soluzione in grado di accontentare giocatore e società. Qualche discorso è già andato in scena con il Milan ma si potrà approfondire la situazione solo dopo il ritorno dell’agente in Italia dalla Turchia, dove si trova per approfondire il trasferimento di Pezzella al Fenerbache.