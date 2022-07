Ha chiesto la cessione: incontro in corso a Dimaro tra Giuntoli e il calciatore del Napoli

La stagione del Napoli comincia pian piano ad entrare nel vivo. Questa mattina sono arrivati a Dimaro anche Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani e Matteo Politano, che hanno raggiunto la squadra al terzo giorno di ritiro.

Proprio l’ex attaccante dell’Inter è stato beccato mentre era a colloquio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un incontro certamente significativo dopo tutto quello che si è detto nei giorni e settimane precedenti.

Giuntoli Politano Dimaro

La volontà di Politano, infatti, è decisamente chiara, ovvero quella di lasciare il Napoli. Ne ha parlato più volte Mario Giuffredi, il suo agente, mentre in conferenza stampa Spalletti è stato chiaro, dichiarando che “È stato lui stesso a creare questa situazione”.

Insomma, un clima certamente non facile all’interno del quale lavorare al meglio. Il Napoli intanto attende l’offerta migliore: al momento, secondo Il Mattino, il Valencia dell’ex Gattuso sarebbe in pressing per portare in Spagna il calciatore. C’è stato infatti un rilancio, con una nuova proposta al club azzurro da 13 milioni di euro.