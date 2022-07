Koulibaly, maxi offerta in arrivo: pronti 40 milioni al Napoli

Rimane ancora grande incertezza intorno alla situazione di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e al momento manca ancora la firma per il rinnovo, nonostante il Napoli, come confermato dal da Giuntoli, stia facendo un grande sforzo per trattenerlo.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport segnala le ultime novità nello svolgimento della trattativa. Il quotidiano considera decisivo potrebbe essere l’incontro fra lui e il presidente De Laurentiis, previsto fra non prima di un paio di giorni. Nel frattempo gli altri club continuano a muoversi per lui.

Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly

Il pericolo più grande al momento sembra essere la corte del Chelsea: il club inglese avrebbe infatti informato l’agente del calciatore Fali Ramadani di essere disposto ad arrivare ad offrire anche i 40 milioni richiesti dal Napoli pur di avvalersi delle sue prestazioni, a maggior ragione dopo l’affondo del Bayern per De Ligt.

I Blues sono dunque al momento in cima nel caso in cui Kalidou decidesse definitivamente di rifiutare l’offerta azzurra. Bisogna però tenere d’occhio anche il pressing di Barcellona e anche quello del Psg, che però punta più a Skriniar. In più, c’è stata una telefonata informativa anche del Manchester City. Riguardo alla Juventus, invece, il club azzurro è stato chiaro: nessuna possibilità.