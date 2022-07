Fabian Ruiz non rinnova, la reazione di Spalletti: lo ha fatto ieri

Oltre alla situazione Koulibaly, a destare preoccupazione in casa Napoli è anche la situazione relativa a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha infatti il contratto in scadenza nel 2023 e l’accordo per il rinnovo al momento sembra piuttosto lontano.

Fa tutto il punto della situazione l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il quale riporta anche un retroscena avvenuto nella giornata di ieri durante i test fisici a Castelvolturno riguardante questa complicata trattativa.

Napoli rinnovo Fabian Ruiz (Getty Images)

Lungo confronto fra Spalletti e Fabian Ruiz: il retroscena

Il quotidiano infatti afferma che Fabian Ruiz avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo azzurra. Questa scelta sta creando molta tensione in società e il rischio concreto sarebbe quello di un Milik bis, con il giocatore che potrebbe ritrovarsi ai margini in caso di mancato rinnovo.

A questa situazione non è rimasto indifferente l’allenatore Luciano Spalletti. L’allenatore è in attesa di ulteriori novità ma nel frattempo non è stato a guardare: è avvenuta infatti ieri a Castelvolturno una lunga discussione fra lui e il giocatore. Al momento, si tratterebbe solo di un faccia a faccia rientrante in un clima di un normale confronto fra i due ma, ugualmente, molto interessante visto il clima di tensione che scorre fra il giocatore e la società.