Koulibaly gela il Napoli: la sua decisione dopo l’offerta della Juve

È una situazione davvero tesissima quella relativa a Kalidou Koulibaly. Il contratto del senegalese scade infatti l’anno prossimo e manca ancora l’accordo per il suo rinnovo, nonostante questo sia stato chiesto a gran voce sia dall’allenatore Spalletti, sia da tutta la tifoseria azzurra.

A complicare le cose è arrivata la Juventus, la quale ha manifestato la forte intenzione di regalare il centrale senegalese al proprio allenatore Max Allegri per sostituire il partente De Ligt. Lo sforzo dei bianconeri per effettuare il colpo è davvero notevole: sono stati offerti infatti 30 milioni di euro al Napoli e un triennale da 6 milioni all’anno più bonus al giocatore.

rinnovo Koulibaly Napoli (Getty Images)

Doppio no di Koulibaly: rifiutata sia l’offerta della Juve che quella del Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la risposta di Kalidou Koulibaly a questa offerta della Juventus. Il difensore avrebbe infatti comunicato alla dirigenza bianconera di non avere intenzione di accettare la loro offerta, nonostante si senta lusingato da un tale interesse, poiché non vorrebbe giocare in un club rivale del Napoli e tradire i tifosi azzurri.

Koulibaly però ha contemporaneamente gelato anche il Napoli comunicando al club di De Laurentiis di non aver intenzione di accettare nemmeno l’offerta di rinnovo azzurra, nonostante lo sforzo fatto dalla dirigenza azzurra offrendogli un quinquennale da 6 milioni all’anno in deroga alla politica del tetto salariale imposto in altre situazioni. Il giocatore avrebbe promesso comunque di continuare pensarci su ma, al momento, la sua decisione è quella di lasciare Napoli come dimostrano le continua chiacchierate del suo agente con altri club.

A questo punto, le possibilità sarebbero due: o quella di una permanenza senza rinnovo con addio a costo 0 l’anno prossimo oppure quella di una cessione ad un top club estero in questa sessione di mercato. In questo senso si sta muovendo l’agente del giocatore Fali Ramadani, il quale è praticamente di casa a Londra e potrebbe dunque provare a stimolare un’offerta del Chelsea che però, per il momento, guarda sornione la situazione. Gli altri club interessati sono Barcellona e Paris Saint Germain.