Napoli, addio Koulibaly? Collaboratori di Giuntoli in viaggio: individuato il sostituto

Il Napoli è alle prese con il futuro di Kalidou Koulibaly che tiene in sospeso tante altre mosse di calciomercato. Il difensore azzurro non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà al termine della prossima stagione e si sono susseguite diverse voci che lo vogliono lontano dal club partenopeo. Juventus, Chelsea e Barcellona sono le squadre in pole position per prendere il classe ’91.

Calciomercato Napoli Kim Min-Jae (Getty Images)

Calciomercato Napoli, emissari a Istanbul per Kim Min-Jae

Il Napoli spera di non perdere Kalidou Koulibaly ma intanto prova a cautelarsi con il possibile sostituto. Secondo quanto riferise il portale turco Fanatik, alcuni emissari azzurri – collaboratori di Cristiano Giuntoli – voleranno a Istanbul per parlare con il Fenerbahçe di Kim Min-Jae.

Il difensore sudcoreano è un classe ’96, seguito già da diversi mesi da Giuntoli e il suo staff. Potrebbe essere il sostituto di Kalidou Koulibaly ma sulle sue tracce c’è anche la forte concorrenza del Rennes.

Per cedere Kim Min-Jae, il Fenerbahçe chiede il valore della clausola rescissoria: 20 milioni di euro. Il Napoli, invece, punterà a trattare per abbassare la cifra cash da spendere per portarlo in Serie A.