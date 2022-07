Home » News Calcio Napoli » Tutto pronto per il suo sbarco in Francia, Napoli beffato? Il tecnico annuncia: “Fiduciosi per il suo arrivo”

Il Napoli è a caccia di un difensore per la prossima stagione. Il contratto di Kalidou Koulibaly è in scadenza nel 2023 e le ultime notizie vedrebbero il centrale senegalese sempre più lontano dalla maglia azzurra.

L’accordo per il rinnovo con il club di De Laurentiis ad oggi pare un miraggio. A complicare le cose è arrivata la Juventus, che vorrebbe acquistare Koulibaly per sostituire il partente de Ligt. La società bianconera ha offerto 30 milioni di euro al Napoli e un triennale da 6 milioni all’anno più bonus al giocatore.

Kim Min-jae

Il Napoli per questo motivo ha iniziato iniziato a cautelarsi, sondando diverse piste per la sua sostituzione. Un nome che piace al direttore sportivo Giuntoli è quello di Kim Min-jae, centrale sudcoreano del Fenerbahce, sul quale però è forte la concorrenza del Rennes.

L’attuale allenatore dei francesi, Bruno Génésio, lo ha allenato al Beijing Guoan e vorrebbe portarlo con sé in Ligue 1. Il tecnico ha detto in conferenza stampa di essere “fiducioso per il suo arrivo”. La base su cui impostare il dialogo, per i turchi, è di almeno 15 milioni di euro.