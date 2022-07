Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: ha vinto lo Scudetto col Milan

Il Napoli continua a guardarsi intorno per il calciomercato, mantenendo alta l’attenzione anche sulla situazione delicata di alcuni rinnovi come quello di Koulibaly.

Al momento, sembra per operazioni a centrocampo e in attacco non sembrano poterci essere movimenti prima che venga formalizzata qualche cessione. In difesa, invece, il ds Giuntoli si sta già muovendo per l’acquisto di un difensore centrale utile a coprire il buco lasciato dalla mancata permanenza di Tuanzebe, in attesa di valutare il futuro di Koulibaly per l’eventuale acquisto di un ulteriore centrale ancora.

Foto: Getty Images- Alessio Romagnoli

Calciomercato Napoli, sondato Romagnoli per la difesa

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica, il Napoli sarebbe fra i club che hanno mostrato il loro interesse per Alessio Romagnoli, rimasto senza contratto dopo la vittoria dello scudetto col Milan.

Su di lui, c’è però il forte interesse della Lazio che da tempo sta provando a convincere il giocatore ma non si esclude addirittura anche un clamoroso ritorno del Milan. Per il Napoli, invece, il suo nome potrebbe rappresentare una valida alternativa ad Ostigard, viste le difficoltà incontrare nel chiudere la trattativa col Brighton.