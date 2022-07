La stagione calcistica riparte il 13 agosto 2022, ma dove vedere la Serie A 2022/23?

I diritti tv del campionato sono stati decisi nel 2021 a favore di DAZN. Secondo gli accordi, dal 2021 al 2024, DAZN ha diritto a tutte e 10 le partite di Serie A per ogni giornata, di cui 7 in esclusiva; Sky, in co-esclusiva, può trasmettere 3 delle 10 partite.

Dove vedere Serie A 2022/2023

DAZN , in streaming, offrirà 7 partite in esclusiva + 3 in co-esclusiva con Sky a 29,99€ al mese. Il pacchetto sportivo include anche alcuni campionati esteri, Serie BKT, Liga, Europa League e Conference League.

, in streaming, offrirà + 3 in co-esclusiva con Sky a 29,99€ al mese. Il pacchetto sportivo include anche alcuni campionati esteri, Serie BKT, Liga, Europa League e Conference League. Sky, in diretta tv, offrirà 3 partite in co-esclusiva con Dazn a 19,99€ al mese. Inoltre, nel pacchetto sportivo è inclusa anche la Champions League, la Formula1 e la Moto Gp.

La prima giornata della stagione calcistica 2022/23 si svolgerà tra il 13 e il 15 agosto:

13 agosto: Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta, Lecce-Inter, Monza-Torino

14 agosto: Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Salernitana-Roma, Spezia-Empoli

15 agosto: Hellas Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo.

Di cui: Sampdoria-Atalanta, Lecce-Inter e Lazio-Bologna saranno in co-esclusiva di Dazn e Sky.

Il Napoli, come già detto, giocherà la sua prima partita contro il Verona, fuori casa, il 15 agosto alle 18.30; a seguire, giocherà a Napoli contro il Monza, il 21 agosto alle 18.30 e a Firenze contro la Fiorentina il 28 agosto alle 20.45, per poi tornare al Maradona per giocare contro il Lecce nel turno infrasettimanale di mercoledì 31 agosto alle 20:45. L’ultima gara prima della sosta sarà all’Olimpico contro la Lazio in programma sabato 3 settembre alle 20:45.

Nel prossimo triennio ci saranno dei cambiamenti, sono da rivedere i diritti e le percentuali attuali; un’altra novità importante potrebbe essere la nascita di un canale di Lega, del quale si è parlato nella riunione del 7 giugno 2022. Ma attenzione anche alla notizia di una super offerta degli Emirati Arabi: 270 milioni per Serie A e Supercoppa.

