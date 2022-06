CALENDARIO SERIE A – Quest’anno la Serie A come sappiamo sarà molto diversa dal solito. Il campionato italiano per la stagione 22/23, a causa dei Mondiali in Qatar (ai quali non ci sarà la Nazionale italiana) inizierà nelle prime settimane d’agosto.

Un periodo anomalo per l’Italia e gli italiani, abituati a godersi le vacanze in quel periodo per poi rivedere la Serie A solo alla fine del mese. Come detto quest’anno non sarà così e DAZN sul proprio profilo Instagram ha forse spoilerato involontariamente gli orari, gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate di campionato visto che il post è stato immediatamente cancellato.

Napoli Spalletti (Getty Images)

Il Napoli come richiesto dallo stesso club, giocherà la prima partita dell’anno in trasferta a causa di alcuni lavori di ristrutturazione che si stanno svolgendo al Maradona. Nella prima partita gli azzurri scenderanno in campo contro il Verona al Bentegodi e lo faranno in uno dei posticipi della prima giornata. Spalletti e i suoi ragazzi scenderanno in campo il 15 agosto allo 18:30. Ecco l’elenco completo delle prime 5 giornate della Serie A 22/23:

CALENDARIO NAPOLI

PRIMA GIORNATA: Verona-Napoli 15 agosto, 18:30

SECONDA GIORNATA: Napoli-Monza 21 agosto, 18:30

TERZA GIORNATA: Fiorentina-Napoli 28 agosto, 20:45

QUARTA GIORNATA: Napoli-Lecce 31 agosto, 20:45

QUINTA GIORNATA: Lazio-Napoli 3 settembre, 20:45

IL CALENDARIO SERIE A COMPLETO

PRIMA GIORNATA

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45

Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30

Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30

Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45

Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30

Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45

SECONDA GIORNATA

Udinese-Salernitana, 20 agosto: ore 18:30

Torino-Lazio, 20 agosto: ore 18:30

Inter-Spezia, 20 agosto: ore 20:45

Sassuolo-Lecce, 20 agosto: ore 20:45

Empoli-Fiorentina, 21 agosto: ore 18:30

Napoli-Monza, 21 agosto: ore 18:30

Bologna-Verona, 21 agosto: ore 20:45

Atalanta-Milan, 21 agosto: ore 20:45

Roma-Cremonese, 22 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Juventus, 22 agosto: ore 20:45

TERZA GIORNATA

Cremonese-Torino, 27 agosto: ore 18:30

Juventus-Roma, 27 agosto: ore 18:30

Milan-Bologna, 27 agosto: ore 20:45

Spezia-Sassuolo, 27 agosto: ore 20:45

Verona-Atalanta, 28 agosto: ore 18:30

Salernitana-Sampdoria, 28 agosto: ore 18:30

Lecce-Empoli, 28 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Napoli, 28 agosto: ore 20:45

QUARTA GIORNATA

Sassuolo-Milan, 30 agosto: ore 18:30

Roma-Monza, 30 agosto: ore 20:45

Inter-Cremonese, 30 agosto: ore 20:45

Sampdoria-Lazio, 31 agosto: ore 18:30

Udinese-Fiorentina, 31 agosto: ore 18:30

Empoli-Verona, 31 agosto: ore 18:30

Juventus-Spezia, 31 agosto: ore 20:45

Napoli-Lecce, 31 agosto: ore 20:45

Atalanta-Torino, 1 settembre, ore 18:30

Bologna-Salernitana, 1 settembre, ore 20:45

QUINTA GIORNATA

Fiorentina-Juventus, 3 settembre: ore 15

Milan-Inter, 3 settembre: ore 18

Lazio-Napoli, 3 settembre: ore 20:45

Cremonese-Sassuolo, 4 settembre: ore 12:30

Spezia-Bologna, 4 settembre: ore 15

Verona-Sampdoria, 4 settembre: ore 18

Udinese-Roma, 4 settembre: ore 20:45

Monza-Atalanta, 5 settembre: ore 18:30

Salernitana-Empoli, 5 settembre: ore 18:30

Torino-Lecce, 5 settembre: ore 20:45.