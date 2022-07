Duro attacco: “Dybala al Napoli? Non avete capito niente delle intenzioni di ADL!”

Una delle notizie che sta maggiormente alzando l’entusiasmo tra i tifosi del Napoli è quella relativa al possibile acquisto di Paulo Dybala. Negli scorsi giorni, infatti, è emerso l’aggiornamento circa un contratto tra il club azzurro e l’entourage della Joya, ufficialmente senza contratto dopo l’addio alla Juventus.

La notizia sta dividendo la tifoseria, tra chi crede al possibile acquisto dell’argentino, da prendere eventualmente a parametro zero; e chi invece non crede alla possibilità visti i parametri economici imposti da De Laurentiis per questa stagione e per il futuro. A tal proposito anche il giornalista Umberto Chiariello, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto parlare del possibile affare:

FOTO: Getty – Dybala Juventus

“Veramente pensate che il Napoli possa prendere Dybala? Perché se pensate questo, innanzitutto correte dietro alle fakenews e in secondo luogo non avete capito niente delle intenzioni di #ADL e delle necessità di tagli al CE. Il problema non è chi arriva ma chi parte. Aspettiamo”.

Insomma, Chiariello non crede minimamente al possibile acquisto di Dybala da parte del Napoli. Questo per il monte ingaggi da tagliare drasticamente, in modo da rendere il club azzurro nuovamente autosostenibile, dopo alcuni anni chiusi con i bilanci in rosso. Parole in contrasto con quelle del giornalista del Sole24Ore, Marco Bellinazzo, che invece sostiene che l’affare sarebbe alla portata di De Laurentiis. La volontà, anche tecnica del club, farà la differenza.