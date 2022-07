Kvaratskhelia al Napoli: tweet ironico della Serie A

Da poco il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del classe ’01 Khvicha Kvaratskhelia. Il neoacquisto georgiano arrivato dal Dinamo Tbilisi ha già lasciato il segno. Come? Grazie ad un nome ed un cognome complicatissimo.

A farlo notare ci ha pensato anche il profilo ufficiale della Serie A su Twitter. Quest’ultima, nell’annuncio del nuovo acquisto della squadra azzurra, ha ironizzato proprio sulla complessità dell’appellativo dell’esterno georgiano. Ecco il tweet:

“Benvenuto in #SerieATIM, Kvara…Kavarats…Kvarastkh… vabbè benvenuto Khvicha”

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Nazionale Georgia

Insomma, possiamo dire che il nuovo giocatore del Napoli con un nome del genere non passa di certo inosservato. Speriamo che a non passare inosservate siano anche le sue giocate su quella fascia sinistra, rimasta da poco orfana dell’ormai ex-capitano Lorenzo Insigne.

Con il ritiro di Dimaro alle porte, avremo la possibilità di poter vedere l’ex Lokomotiv Mosca e Rustavi già in azione. Chissà che non scenderà subito in campo durante la prima amichevole estiva. Partita che vedrà protagonista Il Napoli del mister Luciano Spalletti contro l’Anaune.

Lorenzo Golino