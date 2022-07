Dalla Primavera al Napoli di Spalletti, anche Ambrosino in ritiro a Dimaro: il giorno del suo arrivo

Giuseppe Ambrosino è reduce da una stagione di Campionato Primavera 1 a dir poco straordinaria. Non solo ha centrato la salvezza con il Napoli Primavera, ma si è anche vinto la classifica marcatori: Ben 20 gol stagionali (19 in regoular season e 1 ai playout).

Grazie alle sue prestazioni, ai suoi gol e anche ai suoi assist, è stato uno dei principali artefici della bellissima e soffertissima salvezza ottenuta dal gruppo di mister Nicolò Frustalupi, con cui è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

Di certo le sue prestazioni non sono passate in osservate. Infatti appena concluso il campionato è arrivata la convocazioni per l’Europeo Under 19.

Ambrosino Italia

Durante il torneo con la maglia della Nazionale Azzurra, il giovane attaccante napoletano ha dato ulteriori conferme sul suo valore, segnando il gol decisivo contro la Slovacchia che non solo ha portato l’Italia alle semifinale del torneo (poi persa contro l’Inghilterra), ma anche all’automatica qualitifazione del gruppo del CT Nunziata al prossimo campionato del mondo Under 20. Qualità, le sue, che non sono sfuggite neanche all’attento Luciano Spalletti.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di SpazioNapoli, l’attaccante del Napoli Primavera si unirà alla prima squadra per il ritiro di Dimaro a partire dall’11 luglio. Una grande chance per lui di essere valutato dal mister toscano, che da sempre ama, e sa, come valorizzare i giovani di talento.